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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» войдет в тренерский штаб Артеты в «Арсенале»

22 декабря 2019, 23:37
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Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета начал формировать свой тренерский штаб. Он намерен пригласить в него Стива Раунда, который ранее помогал тренерам в «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоне», сообщает Sky Sports.

49-летний специалист последнее время не тренировал, а занимал должность в структуре «Астон Виллы». До этого он помогал Стиву Макларену в «Мидлсбро» и сборной Англии, Сэму Эллардайсу — в «Ньюкасле», а также Дэвиду Мойесу в «Эвертоне» и «МЮ».

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