Криштиану Роналду призвал игроков «МЮ» приложить все усилия для попадания в зону Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в соцсетях призвал своих товарищей по команде сделать все для попадания в зону Лиги чемпионов.

«Будем бороться до последнего вздоха! Вперед, Дьяволы. Есть много вещей, за которые нужно бороться до конца. Мы никогда не должны отказываться от достижения целей, которые остаются возможными и в пределах нашей досягаемости», — написал Роналду.

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.