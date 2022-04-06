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Сегодня, 15:20

Криштиану Роналду призвал игроков «МЮ» приложить все усилия для попадания в зону Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в соцсетях призвал своих товарищей по команде сделать все для попадания в зону Лиги чемпионов.

«Будем бороться до последнего вздоха! Вперед, Дьяволы. Есть много вещей, за которые нужно бороться до конца. Мы никогда не должны отказываться от достижения целей, которые остаются возможными и в пределах нашей досягаемости», — написал Роналду.

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«МЮ» после 30 туров АПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Криштиану Роналду
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
0
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 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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36 тур
37 тур
38 тур
26.12 18:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 2 : 3
26.12 18:00
Ман. Сити – Лестер
 6 : 3
26.12 18:00
Норвич – Арсенал
 0 : 5
26.12 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
Бернли – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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