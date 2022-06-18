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Сегодня, 01:38

«Фулхэм» хочет купить вратаря «Арсенала» Лено

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Арсенала» Бернд Лено может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, «Фулхэм» хочет заполучить 30-летнего немца.

По информации источника, «дачники» направят первое официальное предложение в размере 7 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов.

Бернд Лено
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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