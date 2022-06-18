«Фулхэм» хочет купить вратаря «Арсенала» Лено

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, «Фулхэм» хочет заполучить 30-летнего немца.

По информации источника, «дачники» направят первое официальное предложение в размере 7 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов.