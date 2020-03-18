Бывший полузащитник «Астон Виллы» и «Кардиффа» госпитализирован из-за травмы головы

Английский футболист, бывший полузащитник «Астон Виллы», «Кардиффа» и «Блэкберна» Питер Уиттингем попал в больницу, сообщает Sky Sports. Он получил траву головы.

Сообщается, что инцидент произошел в валлийском городе Барри. Уиттингем пострадал в результате случайного падения в местном пабе. Полиция Уэльса уточняет, что речь не идет о драке или каком-то другом вмешательстве постороннего лица. Указано, что игрок упал самостоятельно, без влияния других посетителей паба.

35-летний игрок в последний раз выходил на поле в сезоне-2017/18 в составе «Блэкберна».