Ширер: «Холанн забьет 40 мячей за сезон минимум и побьет мой рекорд по голам в АПЛ»

Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер считает форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна идеальным нападающим.

«Сити» обыграл «Лидс» в матче 17-го тура АПЛ со счетом 3:1. 22-летний норвежец сделал дубль.

«Холанн умеет почти все, в том числе и забивать легкие голы. У него не так много слабых мест, но он посмотрит игру и будет разочарован моментами, которые он упустил. Мне нравится его голод и желание. Мне нравится его отношение. Если вы хотите создать идеального центрофорварда с нуля, то это он. Холанн хорош во всем. Если он будет в форме, он забьет как минимум 40 голов. Он побьет мой рекорд, если останется в АПЛ», — приводит слова Ширера Daily Mail.

«Манчестер Сити» в мае 2022 года объявил о соглашении с дортмундской «Боруссией» по трансферу Холанна за 51,2 миллиона фунтов. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне АПЛ Холанн сыграл за «Сити» 14 матчей, забил 20 голов и отдал три голевых паса. В Лиге чемпионов на его счету четыре игры и пять забитых мячей.

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 15 турах. Следующий матч в рамках 18-го тура чемпионата Англии «Сити» сыграет против «Эвертона» 31 декабря, начало — 18.00 мск.