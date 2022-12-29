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Сегодня, 17:26

Агент Жоржиньо сообщил, что полузащитник получил предложение о новом контракте с «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Жоао Сантос, который представляет интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, подтвердил, что хавбек ведет переговоры о продлении контракта с лондонским клубом.

«Мы получили предложение от «Челси». Сейчас идет переговорный процесс», — приводит слова агента TMW.

Ранее сообщалось, что футболист выдвинул ультиматум «Челси», желая добиться существенного повышения заработной платы.

В этом сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Челси», в которых отличился тремя забитыми голами. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Челси
0
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3
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
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 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
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 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
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 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
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 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
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 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
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 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
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30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 - : -
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 - : -
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
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