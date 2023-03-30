Ринат Билялетдинов — об отсутствии россиян в видеоролике АПЛ: «Очередное проявление пренебрежения к нам»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на решение АПЛ не включать россиян в видеоролик с голами игроков всех национальностей, которые выступали в лиге.

«Они нас за людей не считают, что тут далеко ходить? — цитирует Vprognoze.ru Билялетдинова. — У них ведь много там легионеров, нашли кем заменить. Ну сделали и сделали. Очередное проявление пренебрежения к нам, для меня это не новость. Они «суперлюди», а мы «второй сорт» — обслуживающий персонал».

Всего в ролик попали 103 гола от представителей из 103 стран.

В чемпионате Англии из россиян выступали Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков, Павел Погребняк, Алексей Смертин, Роман Павлюченко, Дмитрий Харин, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис.