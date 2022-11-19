Ли Шарп о Роналду: «Он устроил бурю в стакане и был неправ, когда дал такое интервью, получая зарплату в «МЮ»

Ли Шарп считает, что Роналду был неправ, дав скандальное интервью журналисту Моргану

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп считает, что форвард манкунианцев Криштиану Роналду был неправ, дав скандальное интервью Пирсу Моргану.

«Роналду устроил бурю в стакане. Он был неправ, когда дал такое интервью при действующем контракте, получая зарплату от «Манчестер Юнайтед». Это был неверный поступок, который к тому же не сработал.

Я знаю, что он затаил обиду, что хотел выговориться, но ему дали плохой совет», — цитирует Шарпа Manchester Evening News.

Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации.

Также клуб не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре

В текущем сезоне 37-летний Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.