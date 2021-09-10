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Бывший форвард «Кубани» и «Анжи» Алмейда прокомментировал возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

13:27
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Бывший нападающий «Кубани» и «Анжи» Уго Алмейда прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Переход Роналду в «МЮ» — это новый вызов для него. Он сказал, что снова возвращается домой и надеется там провести 3-4 года до завершения карьеры. Надеюсь, он получит удовольствие от футбола в Манчестере, я рад за него», — сказал Алмейда.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее 36-летний португалец уже выступал за этот английский клуб с 2003 по 2009 год.

Алмейда играл вместе с Роналду за сборную Португалии.

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Артем Бухаев все материалы автора

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