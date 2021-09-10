Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером АПЛ в августе
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером чемпионата Англии в августе.
В минувшем месяце «шпоры» под руководством 47-летнего португальского специалиста одержали три победы в АПЛ. Команда обыграла «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» и «Уотфорд» с одинаковым счетом 1:0.
3?? wins, 3?? goals, 3?? clean sheets— Premier League (@premierleague) September 10, 2021
? Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/LjImoj0MNk
«Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 9 очками в 3 матчах, являясь единственной командой, которой удалось выиграть все 3 встречи на старте сезона-2021/22.
Помимо Нуну Эшпириту Санту, на награду лучшему тренеру месяца претендовали Рафаэль Бенитес («Эвертон»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Томас Тухель («Челси»).
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