Бывший доктор «Ливерпуля» рассказал о самой шокирующей травме Стивена Джеррарда

Бывший клубный доктор «Ливерпуля» Эндрю Мэсси рассказал о самой шокирующей, которую однажды получил экс-капитан «красных» Стивен Джеррард.

Та история приключилась в январе 2014, когда «Ливерпуль» в гостях сыграл против «Борнмута» (2:0) в рамках Кубка Англии.

Пытаясь заблокировать передачу Харри Артера в штрафную, Джеррард надорвал свой пенис и был вынужден обратиться к Мэсси за помощью после финального свистка, сообщает Scottish Sun.

— Стив подошел ко мне в конце матча и сказал: «Док, тебе нужно на это взглянуть». Я посмотрел вниз и увидел, что кровь была везде. Я подумал: «Вау, это должно быть больно».

Я пытался откопать у себя в голове необходимые знания, полученные во время учебы, но меня нигде не учили, как зашивать пенис.

Я подумал: «Не хочу, чтобы первый заштопанный мною пенис был Стивена Джеррарда». Но так случилось, — рассказал Мэсси.

— Мне поставили укол, а затем я старался не смотреть, что он делает. Могу сказать, что ему тоже было не слишком комфортно, — добавил Джеррард. — Я особо не разговаривал. Я хотел, чтобы он полностью сосредоточился. Он хорошо сделал свое дело. Я не чувствовал боли, а он наложил швы — четыре, как и предсказывал. Затем я просто вышел из раздевалки.