Бышовец вспомнил, как Чарльтон подарил сборной СССР ящик виски

Олимпийский чемпион 1988 года в качестве тренера Анатолий Бышовец вспомнил встречу с чемпионом мира Бобби Чарльтоном после товарищеского матча в Англии.

«Впервые я встретился с Чарльтоном в 1967 году, когда в Англии провожали нашу сборную после товарищеского матча. Он приехал в аэропорт и привез — тогда это можно было — ящик виски. Потом я был главным тренером центрального совета «Динамо», был матч в честь 60-летнего юбилея Льва Яшина в Москве. Чарльтон за свой счет приехал в Москву, сделал сам себе визу. Я считаю его одним из лучших игроков, у него был высокий IQ, не говоря уже о человеческих качествах. Это свойственно великим футболистам», — приводит ТАСС слова Бышовца.

21 октября стало известно, что Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Чарльтон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Он выступал 17 лет за «красных дьяволов». Всего на его счету 758 матчей и 249 голов за «МЮ». После завершения карьеры Чарльтон в течение 39 лет работал в клубе на посту директора.

За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей, в которых отметился 49 голами.