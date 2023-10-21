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Бышовец вспомнил, как Чарльтон подарил сборной СССР ящик виски

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион 1988 года в качестве тренера Анатолий Бышовец вспомнил встречу с чемпионом мира Бобби Чарльтоном после товарищеского матча в Англии.

«Впервые я встретился с Чарльтоном в 1967 году, когда в Англии провожали нашу сборную после товарищеского матча. Он приехал в аэропорт и привез — тогда это можно было — ящик виски. Потом я был главным тренером центрального совета «Динамо», был матч в честь 60-летнего юбилея Льва Яшина в Москве. Чарльтон за свой счет приехал в Москву, сделал сам себе визу. Я считаю его одним из лучших игроков, у него был высокий IQ, не говоря уже о человеческих качествах. Это свойственно великим футболистам», — приводит ТАСС слова Бышовца.

21 октября стало известно, что Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Чарльтон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Он выступал 17 лет за «красных дьяволов». Всего на его счету 758 матчей и 249 голов за «МЮ». После завершения карьеры Чарльтон в течение 39 лет работал в клубе на посту директора.

За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей, в которых отметился 49 голами.

Источник: https://tass.ru/sport/19083263
Анатолий Бышовец
Бобби Чарльтон
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
2
 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
3
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
4
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
5
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
6
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
9
 Челси 9 3 3 3 13-9 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Кр. Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
13
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18
 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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38 тур
21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 1 : 2
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 3 : 0
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 1
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 4 : 0
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 2 : 2
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 2 : 2
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 6
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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