Бруну Фернандеш: «Мы все обрадовались голу Ван-Биссаки. Думали, он не умеет бить, только делает навесы»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пошутил над одноклубником Аароном Ван-Биссакой, забившим гол в матче 5-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).
— Мы все очень обрадовались, потому что не знали, что Аарон умеет бить! Еще сложнее было поверить в то, что он забил гол, — приводит пресс-служба «Манчестер Юнайтед» слова Фернандеша. — Мы никогда не видели, чтобы он наносил удары по воротам. Обсуждали это с ним в раздевалке, спрашивали его. Мы-то думали, он хочет только подавать. Если серьезно, то все знают Ван-Биссаку, как оборонительного футболиста, но ему надо показать, что он умеет кое-что и в атаке. Я считаю, что у него есть все качества для этого.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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