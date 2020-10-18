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Бруну Фернандеш: «Мы все обрадовались голу Ван-Биссаки. Думали, он не умеет бить, только делает навесы»

11:58
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пошутил над одноклубником Аароном Ван-Биссакой, забившим гол в матче 5-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

— Мы все очень обрадовались, потому что не знали, что Аарон умеет бить! Еще сложнее было поверить в то, что он забил гол, — приводит пресс-служба «Манчестер Юнайтед» слова Фернандеша. — Мы никогда не видели, чтобы он наносил удары по воротам. Обсуждали это с ним в раздевалке, спрашивали его. Мы-то думали, он хочет только подавать. Если серьезно, то все знают Ван-Биссаку, как оборонительного футболиста, но ему надо показать, что он умеет кое-что и в атаке. Я считаю, что у него есть все качества для этого.

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