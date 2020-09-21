Брендан Роджерс: С «Бернли» очень тяжело играть, но мы верили в свои силы»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после матча с «Бернли» (4:2) во втором туре чемпионата Англии.

«Бернли» — это команда, с которой очень тяжело играть, — цитирует Роджерса ВВС. — Они вышли вперед, но мы продолжали атаковать и шли вперед. При счете 3:2 нужно оставаться спокойными и верить в свои силы. Нам это удалось. Харви Барнс сегодня был великолепен. Он был именно в тех зонах, где мы хотели его видеть. У него большой талант».

В составе победителей забивали Харви Барнс, Джеймс Джастин и Деннис Прат. Еще один мяч в свои ворота забил Эрик Питерс.