"Брайтон" по пенальти переиграл "Миллуолл" и вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с "Ман Сити"

"Брайтон" в гостях по пенальти переиграл "Миллуолл" (2:2, по пен. 5:4) в 1/4 финала Кубка Англии. Защитник Алекс Пирс вывел хозяев вперед на 70-й минуте, а его партнер по команде, нападающий Эйден О`Брайен удвоил преимущество на 79-й минуте встречи. Гости отыграли один мяч спустя минуту – отличился форвард Юрген Локадиа, а на 5-й компенсированной минуте матча хавбек "Брайтона" Солли Марч сравнял счет.

Жеребьевка полуфинала состоялась 17 марта 2019 года. Матчи пройдут 6 и 7 апреля 2019 года на стадионе Уэмбли. Пары выглядят следующим образом:

"Уотфорд" – "Вулверхэмптон"

"Манчестер Сити" – "Брайтон"

Кубок Англии

1/4 финала

"Миллуолл" – "Брайтон & Хоув" – 2:2 д.в. (0:0, 2:2, 0:0). Пенальти – 4:5

Голы: Пирс, 70 (1:0). О`Брайен, 79 (2:0). Локадиа, 80 (2:1). Марч, 90+5 (2:2).

"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Каяль (Локадиа, 73), Преппер, Стивенс, Кноккарт (Искиэрдо, 73), Маррей, Джаханбахш (Марч, 67).

Предупреждения: Бернарду, 35. Монтойя, 69.

Удаление: Фергюсон (Миллуолл), 119.

Судья: Кавана (Англия).

17 марта. Лондон. Стадион "The Den".

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