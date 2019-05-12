"Брайтон" – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 12 мая, пройдет последний тур чемпионата Англии, в котором определится, кто же займет первое место: "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". "Сити" сыграет на выезде с "Брайтоном", а "Ливерпуль" примет на "Энфилде" "Вулверхэмптон". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

У "Брайтона", идущего на 17-м месте в АПЛ, почти нет шансов отобрать очки у команды Хосепа Гвардьолы, которая побеждает 13 матчей подряд. Коэффициент на победу гостей у БК "Лига Ставок" – 1,16, на ничью – 8,50, на победу "Брайтона" – 14,25. Такую команду "Манчестер Сити" должен обыгрывать крупно, поэтому коэффициент на "Тотал" больше 3 – 1,50. То есть со ставки в тысячу рублей можно выиграть 1500. Для сравнения коэффициент на "Тотал" меньше 3 – 2,55.

"Ливерпулю" предстоит чуть более сложная задача. "Вулверхэмптон" на протяжении сезона успел отобрать очки у каждого английского гранда. Обыгрывал и "Ливерпуль", но не в чемпионате, а кубке страны. А сейчас занимает 7-е место в таблице. Тем не менее, букмекеры не сомневаются в триумфе команды Юргена Клоппа. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,30, на ничью – 5,25, на победу "Вулверхэмптона" – 9,50. Матч также должен получиться результативным. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,65, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1650 рублей. На "Тотал" меньше 2,5 – 2,30.

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