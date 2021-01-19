«Боже, ну какой голкипер!» Клопп отметил игру Алиссона в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил игру вратаря команды Алиссона Бекера в матче 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«У нас было два очень опасных момента, когда мы нуждались в Алиссоне. Бог мой, ну какой голкипер! У него было не так много работы, а потом дважды «бум-бум», это было отлично.



Опасные моменты были с Фирмино. Не знаю, как тогда мяч не попал в ворота. Ну, такова ситуация, нужно продолжать работать и верить. На данный момент мы забиваем недостаточно», — сказал Клопп для клубного телеканала.

«МЮ» после 18 туров АПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В активе «Ливерпуля» 34 балла и 4-я строчка.