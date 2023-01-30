«Борнмут» заплатит 30 миллионов за 22-летнего полузащитника «Сассуоло» Хамеда Траоре

«Борнмут» подпишет полузащитника «Сассуоло» Хамеда Траоре, сообщает инсайдео Фабрицио Романо в своем Twitter.

По его данным, стороны уже согласовали условия контракта — 22-летний ивуариец перейдет в английский клуб за 30 миллионов евро плюс бонусы.

Его контракт с итальянским клубом истекал летом 2024 года. В этом сезоне на его счету 11 матчей и 3 результативные передачи.