«Лидс» начал переговоры с «Ромой» по трансферу Дзаньоло

«Лидс» включился в борьбу за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Английский клуб постарается оформить трансфер 23-летнего итальянца до закрытия трансферного окна и уже начал переговоры, сообщает журналист Николо Скира.

Некоторое время назад полузащитник подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение по Дзаньоло только от «Борнмута» и приняла его, а игрок отказался от перехода. Теперь его могут отстранить до конца сезона.

Сам Дзаньоло надеется уйти из «Ромы» в июне, когда, как ожидается, у него будет больше предложений. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне атакующий полузащитник сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.