Защитник «Фейеноорда» Сенеси перешел в «Борнмут»

«Борнмут» подписал контракт с защитником «Фейеноорда» Маркосом Сенеси, сообщает пресс-служба английского клуба. Соглашение с 25-летним игроком сборной Аргентины рассчитано на четыре года.

По данным портала Transfermarkt сумма сделки составила 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сенеси провел за «Фейеноорд» 50 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.