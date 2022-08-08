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Сегодня, 19:24

Защитник «Фейеноорда» Сенеси перешел в «Борнмут»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Маркос Сенеси.
Фото ФК «Борнмут»

«Борнмут» подписал контракт с защитником «Фейеноорда» Маркосом Сенеси, сообщает пресс-служба английского клуба. Соглашение с 25-летним игроком сборной Аргентины рассчитано на четыре года.

По данным портала Transfermarkt сумма сделки составила 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сенеси провел за «Фейеноорд» 50 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Фейеноорд
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