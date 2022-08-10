«Болонья» требовала от «Манчестер Юнайтед» 14 миллионов евро за Арнаутовича

Стали известны детали переговоров «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб хотел получить за 33-летнего австрийца от 13 до 14 миллионов евро. В «МЮ» всерьез рассматривали вариант с покупкой форварда, однако позднее отказались от этой идеи из-за недовольства болельщиков.

«Манчестер Юнайтед» не будет покупать Арнаутовича, клуб не планирует возвращаться к переговорам.

В прошлом сезоне Арнаутович забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.