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Сегодня, 09:25

«Болонья» требовала от «Манчестер Юнайтед» 14 миллионов евро за Арнаутовича

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны детали переговоров «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб хотел получить за 33-летнего австрийца от 13 до 14 миллионов евро. В «МЮ» всерьез рассматривали вариант с покупкой форварда, однако позднее отказались от этой идеи из-за недовольства болельщиков.

«Манчестер Юнайтед» не будет покупать Арнаутовича, клуб не планирует возвращаться к переговорам.

В прошлом сезоне Арнаутович забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.

Марко Арнаутович
Футбол
ФК Болонья
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
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 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
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 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
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 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
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 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
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15.08 22:00
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Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

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Филип Биллинг

Филип Биллинг

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