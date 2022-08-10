Игрок «Арсенала» Уайт рассказал, кто подтолкнул его к футболу: «Это была женщина, которую стригла моя мама»

Защитник «Арсенала» Бен Уайт рассказал, кто подтолкнул его к занятию футболом. 24-летний англичанин заявил, что это была женщина, которую стригла его мама.

«Странно, но моя семья не любит футбол, — приводит слова Уайта Daily Mail. — Они никогда в него не играли. Папа ненавидит футбол. Он никогда, никогда не стал бы смотреть матч. На самом деле это была женщина, которую стригла моя мама. Она выходила со мной в сад и вставала в ворота, а я бил. Вот тут-то все и началось. Не думаю, что я когда-либо был талантливым или особенным. Я просто работал намного усерднее, чем все остальные».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в одном матче за «канониров» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.