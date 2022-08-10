«Манчестер Юнайтед» планирует покупку полузащитника ПСВ Гакпо

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести полузащитника ПСВ Коди Гакпо, сообщает Sky Sports.

По данным источника, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заинтересован в приобретении 23-летнего игрока для усиления атаки. Учитывая травму Антони Марсьяля и новости по поводу будущего Криштиану Роналду, английский клуб ищет новые варианты.

В минувшем сезоне Гакпо сыграл за голландский клуб 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.