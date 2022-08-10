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Сегодня, 09:36

«Манчестер Юнайтед» планирует покупку полузащитника ПСВ Гакпо

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести полузащитника ПСВ Коди Гакпо, сообщает Sky Sports.

По данным источника, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заинтересован в приобретении 23-летнего игрока для усиления атаки. Учитывая травму Антони Марсьяля и новости по поводу будущего Криштиану Роналду, английский клуб ищет новые варианты.

В минувшем сезоне Гакпо сыграл за голландский клуб 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live?postid=4275315#liveblog-body
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ФК ПСВ
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Астон Вилла – Эвертон
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
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Брентфорд – МЮ
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Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

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Тоттенхэм Хотспур

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Филип Биллинг

Филип Биллинг

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