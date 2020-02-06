Болельщику «Вулверхэмптона» на 4 года закрыли доступ на стадион из-за расизма

Болельщик «Вулверхэмптона» наказан за проявления расизма, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что суд запретил ему посещать матчи на протяжении четырех лет. Именно на такой срок был рассчитан его сезонный абонемент. Он наказан за инцидент на матче АПЛ с «Челси» (2:5), который состоялся 14 сентября 2019 года. Болельщик продемонстрировал расистский жест в адрес форварда «Челси» Тэмми Абрахама.

40-летний Смит отвергает обвинения. Ему поставили в вину то, что он имитировал движения шимпанзе, поместив свои сжатые кулаки себе под подмышки. Он утверждает, что его жест был неверно истолкован и не нес расистского подтекста.

На матче он был со своей 70-летней матерью. Свидетели утверждают, что Смит показывал «обезьяньи» жесты в адрес игроков и плевался, болельщик же утверждает, что не плевался, а чихал.