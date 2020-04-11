Болельщиков, у которых нет коронавируса, могут допустить на матчи АПЛ

Клубы английской премьер-лиги намерены обзавестись машинами для тестирования на коронавирус, сообщает Mirror. Оборудование будут использоваться для ежедневного тестирования игроков и персонала клуба.

Планируется, что необходимое оборудование будет находится на тренировочных базах. Ранее одна из британских фирм создала «паспорт здоровья», который могут получить те, кто сдал отрицательный тест на коронавирус или те, у кого есть антитела, которые дают иммунитет от болезни.

При этом рассматривается вариант, что болельщики, у которых будет такой паспорт здоровья, смогут посещать матчи. Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи сезона могут пройти при пустых трибунах.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 709 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 103 536 человек, выздоровело — 382 404.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.