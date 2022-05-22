Болельщики «Манчестер Сити» отпраздновали чемпионство на поле «Этихада»

Болельщики «Манчестер Сити» бурно отпраздновали чемпионство «горожан» в АПЛ.

После финального свистка тысячи фанатов выбежали на поле стадиона «Этихад» и на радостях перевернули ворота.

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 38-го тура чемпионата Англии — 3:2.

Подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывая 2:0, вышли вперед в течение 5 минут. Таким образом команда заняла первое место в турнирной таблице АПЛ.

Для «Манчестер Сити» это восьмая победа в чемпионате Англии в истории.