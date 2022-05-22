Болельщики «Манчестер Сити» отпраздновали чемпионство на поле «Этихада»
Болельщики «Манчестер Сити» бурно отпраздновали чемпионство «горожан» в АПЛ.
После финального свистка тысячи фанатов выбежали на поле стадиона «Этихад» и на радостях перевернули ворота.
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 38-го тура чемпионата Англии — 3:2.
Подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывая 2:0, вышли вперед в течение 5 минут. Таким образом команда заняла первое место в турнирной таблице АПЛ.
Для «Манчестер Сити» это восьмая победа в чемпионате Англии в истории.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|22:00
|
Брентфорд – Арсенал
|2 : 0
|14.08
|14:30
|
МЮ – Лидс
|5 : 1
|14.08
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|1 : 2
|14.08
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|1 : 0
|14.08
|17:00
|
Уотфорд – Астон Вилла
|3 : 2
|14.08
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|3 : 0
|14.08
|17:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Норвич – Ливерпуль
|0 : 3
|15.08
|16:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|2 : 4
|15.08
|18:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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