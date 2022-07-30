Болельщика «Ньюкасла» дисквалифицировали на 3 года за нацистское приветствие на матче

Болельщик «Ньюкасла» Шэй Ашер получил запрет на посещение стадионов Великобритании, сообщают Jewish News. Такое решение на этой неделе вынес суд.

24-летний фанат показал нацистский жест игрокам «Тоттенхэма» во время матча АПЛ, которая состоялась в октябре 2021 года. Ему были предъявлены обвинения. В апреле он признал обвинения и был оштрафован на 200 фунтов стерлингов.

Адвокат Ашера, Джон Везенкрафт, выступал против запрета, ссылаясь на то, что этот жест был показан в «момент безумия» и что его клиент вряд ли повторит такое снова.