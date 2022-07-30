Окслейд-Чемберлен получил травму на сборах в Азии

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил серьезную травму подколенного сухожилия в товарищеском матче против «Кристал Пэлас» в Сингапуре две недели назад.

«Восстановление Алекса займет много времени. У него серьезная травма подколенного сухожилия. Это подколенное сухожилие, и мы все ненавидим это слово, ненавидим такие травмы, но в любом случае это случается время от времени со многими игроками», — цитирует пресс-служба клуба главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» проведет первый официальный матч в сезоне-2022/23 30 июля — в этот день мерсисайдцы встретятся с «Манчестер Сити» в игре за Суперкубок Англии.