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Билич признался, что ничья с «Сити» значит для него много

03:36
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Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич после ничьей с «Манчестер Сити» в 13-м туре чемпионата Англии (1:1) похвалил своих игроков. По его словам, команда приезжала играть от обороны.

— Горжусь этими парнями, — цитирует BBC Билича. — Попросил их усердно работать, обороняться и ждать шансов. Мы сделали все. Это то, что нужно, когда приезжаешь на «Этихад» и хочешь набрать очки. «Вест Бромвич» уже показал несколько действительно хороших вещей против больших команд. Каждое очко на счету. Для меня эта ничья будет значить больше, чем очко.

Манчестер Сити — Вест Бромвич Альбион

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