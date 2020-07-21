Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Bild: Езил отказал «Фенербахче»

08:57

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил отказал «Фенербахче», сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

По информации источника, 31-летний немец не смог согласовать условия личного контракта с турецким клубом. Сообщается, что он намерен полностью отработать свое соглашение с «канонирами», которое действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Езил провел за «Арсенал» 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир