Бэйл получил травму в матче против «Стоука»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о травме нападающего Гарета Бэйла.

31-летний валлиец был заменен в перерыве четвертьфинала Кубка английской лиги против «Стоука» (3:1).

«Это было решение самого Гарета. Он почувствовал, что что-то не так. Он сразу сказал мне об этом, когда мы зашли в раздевалку в перерыве. Не знаю, насколько все серьезно, нужно подождать результатов обследования», — приводит Goal слова Моуринью.

Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Реала». В сезоне-2020/21 футболист провел 11 матчей в составе «шпор» и забил 3 гола. Валлиец отличился забитым мячом в ворота «Стоука» в первом тайме встречи.