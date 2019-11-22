Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не намерен возвращаться в «Тоттенхэм». 30-летний валлиец откажется от предложения бывшего клуба, если оно все-таки поступит в январское трансферное окно, сообщает El Chiringuito.

Бэйл попросил своего агента найти ему другой европейский клуб, или же договориться о переезде в Китай. В переходе нападающего заинтересован новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.

Бэйл играет за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

В нынешнем сезоне он провел за мадридцев 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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