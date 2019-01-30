"Бернли" прервал победную серию "Манчестер Юнайтед" при Сульшере

"Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Бернли" в матче 24-го тура чемпионата Англии (1:2). Эшли Барнс и Крис Вуд забили два гола в составе гостей, а хозяева только в концовке встречи смогли отыграться благодаря мячам Поля Погба и Виктора Линделефа.

"Бернли" прервал восьмиматчевую победную серию "МЮ", которая началась после прихода Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера.

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24-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" - 2:2 (0:0)

Голы: Барнс, 51 (0:1). Вуд, 81 (0:2). Погба, 88 - с пенальти (1:2). Линделеф, 90+2 (2:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Янг, Мата, Погба, Матич, Перейра (Лингард, 63), Лукаку (Санчес, 67), Рэшфорд.

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл (Гвюдмундссон, 78), Вуд, Барнс.

Предупреждения: Барнс, 60. Мата, 72. Тэйлор, 73. Корк, 90+5.

Судья: Мосс.

29 января. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".