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Бергкамп, Коку, Куман и Ларссон собираются приобрести клуб АПЛ

02:45
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Легенда «Арсенала» и сборной Голландии Деннис Бергкамп вместе с другими футбольными звездами собираются купить клуб АПЛ, сообщает Mirror. Его партнерами являются Дирк Кайт, Филлип Коку, Роналд Куман и Хенрик Ларссон.

— Мы находимся в режиме ожидания, — отметил агент Роб Янсен. — Из-за кризиса стоимость некоторых клубов будет снижена. Недавно мы были очень близки к соглашению. В самый последний момент нас опередил иностранный инвестор, не буду называть команду. Было очень обидно.

Отметим, что «Ньюкасл» находится на пороге смены владельца.

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