Бен Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом. «Красные дьяволы» внимательно следят за ситуацией 30-летнего француза в стане монегасков, которые испытывают финансовые проблемы и могут расстаться с игроком, утверждает ESPN.
Контракт Бен Йеддера с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету француза 6 голов и 1 ассист в 10 матчах лиги 1.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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