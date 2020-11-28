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Бен Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

10:10
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Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом. «Красные дьяволы» внимательно следят за ситуацией 30-летнего француза в стане монегасков, которые испытывают финансовые проблемы и могут расстаться с игроком, утверждает ESPN.

Контракт Бен Йеддера с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету француза 6 голов и 1 ассист в 10 матчах лиги 1.

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