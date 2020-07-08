Бельерин все равно выплатит посадку 3000 деревьев, несмотря на то, что «Арсенал» не обыграл «Лестер»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин опубликовал новый пост в Twitter после матча АПЛ против «Лестера» (1:1).

Бельерин ранее заявил, что после каждой победы лондонцев будет выделять средства на посадку 3000 деревьев.

— Лично я чувствую, что мы не заслуживали этого результата прошлой ночью, — написал Бельерин. — Тяжело это принять на фоне борьбы, мужества, проявленного всей командой, поэтому я все равно посажу эти деревья!