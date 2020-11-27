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Бельерин может покинуть «Арсенал»

11:16
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин не планирует связывать свое долгосрочное будущее с лондонцами, пока не улучшится текущая позиция клуба в АПЛ. «Канониры» в данный момент не находятся в зоне Лиги чемпионов, что настораживает игрока, сообщает ESPN.

«Интер» и «Ювентус» готовы побороться за 25-летнего испанца.

В текущем сезоне на счету Бельерина 2 голевых передачи в 9 матчах АПЛ. Лондонский клуб набрал 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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