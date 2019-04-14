Бартон избил тренера "Барнсли" после матча

Скандально известный футболист Джоуи Бартон, ныне работающий тренером "Флитвуд Таун" в третьем дивизионе, подрался со своим коллегой из "Барнсли" Даниэлем Штенделем. Как сообщает Times Sunday, Бартон напал на немецкого специалиста после матча, избив его в подтрибунном помещении. По данным источника, Штендель потерял два зуба, его лицо было окровавлено.

Полиция уже занялась расследованием инцидента, клубы его не комментируют. Официальные лица лиги также ждут заключения полиции, которая уже провела допрос Бартона.