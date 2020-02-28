«Атлетико» ведет переговоры с Виллианом

«Атлетико» ведет переговоры с нападающим «Челси» Виллианом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, представители мадридского клуба уже связывались с представителями 31-летнего бразильца, чей контракт с «Челси» заканчивается в конце июня 2020 года. Ранее сам Виллиан заявил, что может сменить команду летом, поскольку «синие» не могут удовлетворить его требованиям по новому соглашению. Ранее сообщалось о том, что в бразильце заинтересованы «Барселона» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2019/20 Виллиан забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Челси».