«Атлетико» отклонил предложение «Арсенала» по Партею

«Атлетико» не принял предложение «Арсенала» по полузащитнику Томасу Партею, сообщает The Guardian.

По информации источника, «канониры» предложили за 27-летнего ганца 25 миллионов евро и полузащитника Маттео Гендузи. Сообщается, что мадридский клуб согласен продать хавбека только в случае, если получит предложение в размере 50 миллионов евро, что равняется сумме отступных, прописанных в контракте игрока. «Арсенал» не готов расставаться с такой суммой, поэтому стороны не могут достичь согласия в переговорах.

В сезоне-2019/20 Партей провел за «Атлетико» 46 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ганца в 40 миллионов евро.