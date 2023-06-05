«Атлетико» хочет бесплатно пригласить Уильфрида Заа

Нападающий «Кристал Пэлас» Уильфрид Заа может продолжить карьеру в «Атлетико», утверждает Daily Mail.

Контракт 30-летнего ивуарийца с английским клубом истекает летом. Ранее сообщалось, что лондонцы предложили форварду новое соглашение с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне Заа провел 28 матчей во всех турнираз, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.