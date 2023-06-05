«Ливерпуль» и Макаллистер согласовали условия контракта

«Ливерпуль» и полузащитник «Брайтона» Алексиса Макаллистера согласовали условия контракта.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли полного соглашения о контракте до 2028 года. Мерсисайдцы в ближайшие дни оплатят пункт о выкупе, что намного меньше заявленной суммы в 60 миллионов фунтов. Макаллистер пройдет медосмотр в течение 48 часов.

В сезоне-2022/23 Макаллистер провел 40 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира-2022. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.