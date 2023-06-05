Трансфер Хаверца может обойтись «Реалу» в 50-60 миллионов евро

«Реал» может подписать полузащитника «Челси» Кая Хаверца за 50-60 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Флориан Плеттенберг.

Готовность «Челси» принять такое предложение обусловлена необходимостью лондонцев заработать с продажи игроков в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Хаверц провел 47 матчей за «Челси», в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.