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«Астон Вилла» не планирует продавать Макгинна. На него претендует «Манчестер Юнайтед»

14:34
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«Астон Вилла» не планирует расставаться с полузащитником Джоном Макгинном в зимнее трансферное окно. На 25-летнего шотландца претендует «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Действующее соглашение Макгинна с «Астон Виллой» рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне на счету хавбека 3 гола и 2 результативные передачи в 12 матчах АПЛ.

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