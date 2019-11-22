«Астон Вилла» не планирует продавать Макгинна. На него претендует «Манчестер Юнайтед»

«Астон Вилла» не планирует расставаться с полузащитником Джоном Макгинном в зимнее трансферное окно. На 25-летнего шотландца претендует «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Действующее соглашение Макгинна с «Астон Виллой» рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне на счету хавбека 3 гола и 2 результативные передачи в 12 матчах АПЛ.

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