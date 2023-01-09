«Астон Вилла» близка к подписанию защитника «Бетиса» Морено за 15 миллионов евро

«Астон Вилла» близка к заключению сделки по подписанию защитника «Бетиса» Алекса Морено.

Как сообщает Sky Sports, английский клуб заплатит за 29-летнего игрока 13 миллионов фунтов (15 миллионов евро). Морено не поехал с «Бетисом» в Саудовскую Аравию на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной», и о переходе защитника может быть объявлено уже на этой неделе.

Контракт испанского футболиста с «Бетисом» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Марено провел 19 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.