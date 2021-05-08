Артета считает, что «Арсеналу» необходимы перемены
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что понимает болельщиков. Лондонский клуб по сумме двух встреч проиграл «Вильярреалу» в полуфинале Лиги Европы.
«Я понимаю озабоченность болельщиков, потому что, когда ты вне Лиги чемпионов в течение пяти лет, это не просто несчастный случай, это тенденция. Есть факты, подтверждающие эту тенденцию. Так что есть вещи, которые нужно изменить, это точно. Никто не собирается принимать это в «Арсенале». Я не собираюсь соглашаться с этим, и фанаты не собираются принимать это. Мы все должны работать вместе, чтобы достичь чего-то совершенно другого», — цитирует ESPN Артету.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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