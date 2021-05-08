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Артета считает, что «Арсеналу» необходимы перемены

02:51

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что понимает болельщиков. Лондонский клуб по сумме двух встреч проиграл «Вильярреалу» в полуфинале Лиги Европы.

«Я понимаю озабоченность болельщиков, потому что, когда ты вне Лиги чемпионов в течение пяти лет, это не просто несчастный случай, это тенденция. Есть факты, подтверждающие эту тенденцию. Так что есть вещи, которые нужно изменить, это точно. Никто не собирается принимать это в «Арсенале». Я не собираюсь соглашаться с этим, и фанаты не собираются принимать это. Мы все должны работать вместе, чтобы достичь чего-то совершенно другого», — цитирует ESPN Артету.

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