Руководство АПЛ оштрафует клубы, участвовавшие в создании Суперлиги

Руководство английской премьер-лиги накажет шесть клубов, которые участвовали в организации Суперлиги Европы. Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпулю», «Челси», «Арсеналу» и «Тоттенхэму» получат крупные денежные штрафы.

Отмечается, что при этом АПЛ не планирует применять никаких спортивных санкций, в том числе снятия очков.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из состава участников турнира вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».