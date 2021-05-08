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Де Брейне назвал переоцененной статистику в футболе

03:24
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне считает, что роль статистики преувеличена. По его словам, ему все равно на забитые голы и голевые передачи.

«Иногда мне кажется, что роль статистики слишком велика. Особенно, будучи полузащитником, вы можете делать много хороших вещей, которые не отражаются в таблице статистики. Я знаю, что многие люди смотрят на статистику, но мне все равно», — цитирует Sky Sports де Брейне.

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