Артета счастлив возвращению болельщиков на стадион «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета — о возвращении болельщиков на стадион в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Рапида» (4:1).

— Это особенный момент для нас, — приводит Goal.com слова Артеты. — Болельщики очень нам помогли. ИХ было всего 2 тысячи, но ощущалось, словно их гораздо больше. Фанаты отлично нас поддержали, они зажигали команду. Огромное им спасибо. Спорт без болельщиков — совсем другая вещь.

Матч с «Рапидом» стал первым с марта 2020 года, когда на стадионе «Эмирейтс» разрешили присутствие болельщиков. Ранее фанатов не пускали на трибуны из-за угрозы распространения коронавируса.