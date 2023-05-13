Артета: «Джака проводит лучший сезон в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отказался говорить о будущем полузащитника Гранита Джаки.

«Как вы понимаете, я не собираюсь отвечать на некоторые вопросы. Я очень доволен Гранитом, я думаю, что он проводит невероятный сезон, возможно, лучший сезон, который он провел в клубе, и мы очень рады, что он у нас есть», — цитирует Sky Sports Артету.

На этой неделе появилась информация, что «Байер» из Леверкузена хочет подписать капитана сборной Швейцарии.